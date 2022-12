Mondiali, uragano Messi ma l’Olanda cade con l’Argentina ai rigori

Vittoria per 6-5 degli argentini che trovano la Croazia

L'Argentina è in semifinale avendo battuto ai rigori l'Olanda. Nei 90' un 2-2 spettacolare poi la vittoria arrivata dal dischetto per l'Albiceleste. Con un assist e un gol su rigore Messi è stato il protagonista assoluto tra il primo tempo e la prima parte della ripresa. Primo tempo tattico ma Argentina più incisiva. Al 35' sblocca Molina su assist di Messi. Nella ripresa Acuna si guadagna un rigore che Messi trasforma per il 2-0. Van Gaal inserisce Weghorst che trova la doppietta che manda la gara prima ai supplementari e poi ai rigori. Decisive le parate di Martinez. L'Argentina affronterà la Croazia,