Mondiali, Vlahovic non basta: Svizzera batte la Serbia e va agli ottavi con il Brasile

La Svizzera batte 3-2 la Serbia e vola agli ottavi di finale del Mondiale. Per i rossocrociati reti di Shaqiri, Embolo e Freuler. Svizzera qualificata come seconda classificata del gruppo G alle spalle del Brasile per differenza reti. I ragazzi guidati dal Ct Yakin affronteranno il Portogallo, che ha vinto il gruppo H. Eliminata invece la nazionale di Milinkovic-Savic e Vlahovic, designata tra le possibili sorprese della vigilia. Nell'altro match il Camerun ha battuto il Brasile 1-0. Gara dominata dalla Seleçao che nel primo tempo si rende pericolosa soprattutto con Martinelli. Il Camerun ci prova con Mbeumo. Nella ripresa tentativi di Bruno Guimaraes e Pedro ma il risultato lo sblocca Aboubakar. Il Brasile affronterà agli ottavi la Corea del Sud. 'Leoni indomabili' out.