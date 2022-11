Neuer conferma: “Fascia arcobaleno al braccio al Mondiale. Non saremo soli”

Nelle scorse ore è arrivata la conferma da parte dell'Inghilterra che ha spiegato come andrà contro le regole e indosserà, tramite il capitano Harry Kane, la fascia arcobaleno in sostegno della comunità LGBTQ +. Ora, arriva anche il sostegno della Germania che tramite Manuel Neuer ha fatto sapere di aver sciolto eventuali dubbi in vista della gara d'esordio nel torneo.

Come riportato anche da Sport.es, il capitano dei tedeschi ha spiegato in conferenza stampa: "Sì, avrò la fascia arcobaleno contro il Giappone. Non ho ancora vissuto questa cosa ma so cosa ci aspetta per questa azione (una multa presumibilmente). Ma non saremo soli. Anche altre squadre la indosseranno. In più abbiamo il sostegno della federazione tedesca e quindi continueremo a rappresentare e sostenere questa iniziativa".