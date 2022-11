Neymar, la foto della caviglia infortunata fa il giro del web

Immagini davvero forti sull'infortunio del brasiliano.

Redazione ITASportPress

Un altro assente illustre per le prossime gare del Mondiale. Parliamo di Neymar che dopo essere sceso in campo all'esordio in Qatar col suo Brasile ha dovuto fare i contio con un pesante infortunio alla caviglia. La formazione verdeoro proverà a recuperarlo se non per le prossime gare, almeno per quelle che, sperano i brasiliani, saranno le sfide ad eliminazione diretta.

Per la stella del Psg, che già in passato aveva avuto problemi simili, si parla di una lesione al legamento laterale della caviglia destra con grosso ematoma osseo. Sebbene Neymar abbia già iniziato il percorso di recupero a far parlare, ora, sono le condizioni, almeno alla vista, del suo arto.

A far parlare è stato lo stesso brasiliano che sui social ha pubblicato l'immagine della caviglia con scritto "Andiamo!". Una frase, quella di O'Ney, detta per gasarsi, caricarsi ma anche per far vedere tutta la sua sofferenza in questo momento.

La foto della caviglia è diventata virale ed è stata condivisa su tutti i canali social da tantissimi utenti che sono vicino alla stella brasiliana e che sperano possa tornare in campo quanto prima.