Neymar, Mondiale già finito? Il medico: “Decisive prossime 24-48 ore”

Brutte notizie possibili per la Nazionale brasiliana e per O'Ney.

Debutto agrodolce per il Brasile al Mondiale. Dopo la vittoria per 2-0 contro la Serbia, la Nazionale verdeoro deve fare i conti con l'infortunio di Neymar . La caviglia destra del brasilano tiene in apprensione tutto l'ambiente. Il 10 verdeoro è uscito all'80esimo dopo un brutto intervento subito, con la sua caviglia che s'è sensibilmente gonfiata.

"Ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. Non abbiamo ancora avuto il tempo di fare una valutazione più completa, ma la caviglia si è già gonfiata un po'. È importante aspettare le prime 24-48 ore, vedere come reagirà. Adesso, è solo questione di calma e un po' di pazienza".

E ancora: "Mondiale finito? E' presto per dirlo. Vediamo come andrà nelle prime ore per definire come sarà l'evoluzione. Lui è andato a contendere un pallone, l'avversario l'ha contrastato facendo pressione e la caviglia s'è girata".