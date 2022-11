Neymar, non solo la caviglia: non era allo stadio per Brasile-Svizzera per la febbre

Dopo l'infortunio alla caviglia, anche l'influenza ha colpito O'Ney che si è assentato dalla sfida contro la Svizzera guardandola dalla tv.

Redazione ITASportPress

Tanta sfortuna per la stella del Brasile Neymar che dopo essersi infortunato alla prima gara del Mondiale in Qatar ha dovuto assentarsi anche dallo stadio per la seconda sfida, quella vinta dalla Nazionale verdeoro per 1-0 contro la Svizzera. Ha destato, infatti, sorpresa non vedere l'attaccante allo stadio a sostenere i suoi compagni. Eppure, una buona ragione c'è.

A svelarla nel post match è stato il connazionale Vinicius che parlando alla stampa ha detto: "Sono felice per la vittoria, ma un po' dispiaciuto per il fatto che oggi Neymar non era qui a gioire con noi", le sue parole. "È rimasto in albergo perché non sta tanto bene. Non solo per via dell'infortunio, ma anche perché ha un po' di febbre. Ma spero che recuperi al più presto".

Insomma, oltre al danno dell'infortunio alla caviglia, O'Ney sta anche facendo i conti con una sindrome influenzale che, tra le altre cose, aveva già creato non poche problematiche ad altri suoi colleghi nelle ore precedenti. Staremo a vedere se per la terza sfida del girone, contro il Camerun, l'attaccante riuscirà ad essere allo stadio con la squadra, almeno come spettatore o se dovrà accontentarsi di seguire la partita alla tv.