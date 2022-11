Non basta alla Tunisia il successo contro la Francia. Agli ottavi va l’Australia

Una bella Tunisia batte per 1-0 la Francia campione del mondo in carica, ma desolatamente esce dal Mondiale vista la contemporanea vittoria dell'Australia che supera la Danimarca con un gol di Leckie in contropiede e passa come seconda. Bocciata la Francia con le seconde linee (nove cambi rispetto ai titolari), Deschamps chiude comunque il girone al primo posto grazie a un'ampia differenza reti favorevole. Sfiderà la seconda del gruppo C in campo questa sera quindi Polonia, Argentina, Arabia Saudita o Messico. Dopo, se tutto andrà bene, Deschamps troverà Inghilterra o Senegal... e la partita della Manica sarebbe un grande quarto.