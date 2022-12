Noppert teme per il posto nell’Olanda: “Forse non giocherò più”

Un Mondiale da protagonista grazie alla fiducia ricevuta dal CT Van Gaal. Ora per Andries Noppert potrebbe esserci un cambio completo di programmi. Infatti, il portiere dell'Heerenveen non crede di poter ricevere in futuro la stessa fiducia avuta in questi mesi e con il cambio di guida tecnica ha paura che quella contro l'Argentina possa essere stata la sua ultima sfida con la Nazionale olandese.