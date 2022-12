Olanda-Argentina, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per i quarti di finale del Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Olanda-Argentina si gioca oggi, venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 20 per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. Sfida sentitissima e dal forte valore storico tra due delle potenze di maggior rilievo nel calcio internazionale.

Olanda-Argentina, le ultime La formazione dell'Olanda dovrebbe puntare ancora su Depay in avanti con Klassen e Gakpo che agiranno alle sue spalle e si scambieranno spesso le posizioni con la punta. In mezzo al campo saranno De Roon e De Jong a gestire la palla. Sulle corsie Dumfries e Blind. In difesa Van Dijk guiderà il reparto. Nell'Argentina sarà Messi ad illuminare come al solito la squadra di Scaloni. Con lui Di Maria e Alvarez con Lautaro Martinez che dovrebbe partire ancora dall panchina. De Paul in mezzo al campo e Otamendi a guidare la difesa.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Olanda e Argentina, come detto, andrà in scena oggi, venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 20 e sarà valida per i quarti di finale del Mondiale in Qatar.

La sfida tra le due Nazionali sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai e precisamente su Rai 1. Chi volesse seguire il match in live streaming potrà farlo su raiplay.it.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. All. Van Gaal

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, J. Alvarez, Messi. All. Scaloni