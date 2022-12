Olanda, De Roon: “Giocare contro Messi è stato un sogno diventato incubo”

Grande delusione in casa Olanda dopo l'eliminazione dal Mondiale in Qatar per mano dell'Argentina. La formazione olandese si è arresa ai calci di rigore e ha detto addio al torneo iridato. Marten De Roon, centrocampista Oranje e dell'Atalanta, sui social ha pubblicato un post Instagram dove fa capire il turbinio di emozioni vissute. Particolare anche il riferimento all'aver giocato contro Lionel Messi.