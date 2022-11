Olanda, de Roon: “Triste non vedere Miranchuk e i russi al Mondiale”

Il centrocampista della nazionale olandese e dell'Atalanta, Marten de Roon ha commentato l'esclusione della nazionale russa dalle competizioni internazionali per motivi politici. “Sono triste che Aleksej Miranchuk (ex compagno all'Atalanta ndr.) non sia in Qatar. Mi dispiace anche per tutti i giocatori russi che non possono giocare qui. Questa è situazione terribile. Non hanno avuto scelta i calciatori", ha detto l'olandese in un'intervista al portale russo Championat.com. Ricordiamo che la FIFA e la UEFA hanno sospeso la nazionale dalle competizioni internazionali dopo l'invasione russa in Ucraina.