Olanda-Stati Uniti, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16 per gli ottavi di finale del Mondiale.

Grande attesa per quella che sarà la prima sfida degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. L' Olanda di Van Gaal arriva con i favori del pronostico alla gara ma attenzione agli Stati Uniti che hanno stupito con la loro freschezza e il loro gioco.

Gli Oranje si dovrebbero affidare a Gakpo - autore di tre reti in tre gare, Bergwijn e Depay nel reparto più avanzato. Ci sarà anche l'esterno dell'Inter Dumfries a coprire la corsia destra. Negli USA McKennie, della Juventus, presente a centrocampo. Dovrebbe essere recuperato Pulisic.

Olanda-Stati Uniti si giocherà, come anticipato, oggi sabato 3 dicembre 2022 al 'Khalifa International Stadium' di Al Rayyan, in Qatar. Calcio d'inizio fissato alle ore 16.

Alla pari di tutte le altre partite dei Mondiali, anche questa sarà trasmessa dalla Rai che ha acquisito i diritti tv. Nel caso di questo match la partita potrà essere vista in dirtta tv su Rai 1.

La Rai mette a disposizione la sua piattaforma streaming RaiPlay, accessibile tramite app oppure direttamente da browser: basterà registrarsi per accedere al catalogo degli eventi nella sezione 'dirette', per chi volesse vedere il match in streaming.