Perisic non dimentica Lukaku: “Con lui qualche minuto dopo Croazia-Belgio. Spero…”

La Croazia ha eliminato il Belgio e l'esterno ex Inter non dimentica l'amico, protagonista di una prova non positiva.

Il Belgio è stato eliminato dal Mondiale dopo il pareggio con la Croazia che ha, invece, ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la sfida è Romelu Lukaku a prendersi, in parte, la scena, vista la prova deludente che lo ha visto protagonista di diverse occasioni da gol mancate. Dopo il sostegno ricevuto dai suoi compagni, ecco arrivare le parole dolci anche da chi lo è stato in passato, Ivan Perisic .

Perisic, ovviamente, non dimentica anche il risultato ottimo ottenuto dai suoi: "Per noi la cosa più importante era passare il girone. Abbiamo fatto una buona partita, così come loro. Credo, però, che considerando le tre partite abbiamo meritato di andare avanti in questa Coppa del Mondo".