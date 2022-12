Pinilla contro Emiliano Martinez: “Chi è per prendere in giro Mbappé?”

Prima il "minuto di silenzio" chiesto per il francese nei festeggiamenti negli spogliatoi, poi il bambolotto col volto dell'attaccante nel corso della festa con bus scoperto in Patria. Insomma, una serie di comportamenti che hanno visto diversi calciatori o ex reagire con parole non carine per lui. Se il francese Rami ci è andato giù pesante, anche Mauricio Pinilla non è stato da meno. L'ex volto di Palermo, Genoa e Cagliari tra le altre ha parlato a ESPN Chile: "Chi è questo? Chi è per prendere in giro Mbappé? Ha subito quattro gol dal giocatore francese!", le parole di Pinigolcontro Emiliano Martinez. "Mbappé ha calciato in porta quattro volte e ha segnato quattro gol. Sono sicuro che in futuro si ricorderanno di lui solo perché ha parato un paio di rigori".