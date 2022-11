Polonia-Argentina, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per la terza gara del girone del Mondiale.

Redazione ITASportPress

Polonia-Argentina si gioca oggi, mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 20 per la terza giornata del girone C del Mondiale in Qatar. Gara di spicco con tanto di duello tra Lewandowski e Messi.

Polonia-Argentina, le ultime Tutto in gioco per quanto riguarda il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale. La Polonia guida il girone con 4 punti, frutto del pareggio contro il Messico e la vittoria contro l'Arabia Saudita. Nella formazione biancorossa toccherà ancora a Lewandowski guidare la squadra con Milik al suo fianco per un binomio offensivo di spessore. Zielinski si candida come trequartista alle loro spalle.

Per l'Argentina sfida da vincere per evitare sorprese visti i soli 3 punti in classifica. Per l'Albiceleste saranno Di Maria, Messi e Lautaro Martinez ad agire in avanti. Potrebbe esserci la conferma di Enzo Fernandez e di Mac Allister in squadra dall'inizio.

Probabili formazioni e dove vederla — Polonia-Argentina, come detto, si giocherà oggi, mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 20 per la terza gara del girone C del Mondiale in Qatar.

Gli appassionati di calcio potranno seguire la partita live in tv e in streaming. Sarà la Rai a trasmettere il match. In modo particolare in tv su Rai 1 con telecronaca curata da Stefano Bizzotto, con Lele Adani al commento tecnico. In streaming, invece, la sfida sarà live su raiplay.it anche per dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi:

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct. Michniewicz

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. Ct. Scaloni