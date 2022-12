Polonia, Milik: “Serve un motorino per fermare Mbappe”

Tre i gol dell'attaccante del PSG in Qatar

L' attaccante della Polonia Arkadiusz Milik prima della partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro la nazionale francese ha suggerito come fermare l'attaccante transalpino Kylian Mbappe, 3 gol all'attivo in Qatar. "Dobbiamo essere veloci e avere un motorino per raggiungerlo e fermarlo. È molto difficile difendersi da lui individualmente; è uno dei migliori giocatori al mondo. Dovremo agire insieme e trovare soluzioni collettive ” sottolinea l'attaccante della Juventus Milik.