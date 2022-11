Portogallo, Cristiano Ronaldo: “Sono a prova di proiettile. Possiamo vincere il Mondiale”

Il portoghese ha parlato dal ritiro della Nazionale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Torna a parlare Cristiano Ronaldo dopo l'intervista fiume contro il Manchester United. Questa volta, l'asso portoghese lo fa dal ritiro del suo Portogallo in conferenza stampa in vista dell'inizio del Mondiale in Qatar.

Non fa sconti CR7 con le sue dichiarazioni mantenendo una posizione ben precisa anche a proposito delle polemiche che le sue parole hanno generato nelle ultime settimane: "Nella mia vita il miglior timing è sempre quello che decido io", ha spiegato Cristiano Ronaldo a chi gli chiedeva se fosse stato giusto far uscire ora la sua intervista a Morgan Piers. "Da parte vostra (della stampa ndr) è semplice vedere come possiamo sceglierlo. A volte scrivete verità, a volte bugie. Io non mi preoccupo di ciò che pensa la gente. Parlo quando voglio farlo. Tutti sanno chi sono e ciò in cui credo".

E ancora: "Sono a prova di proiettile, ho un giubbotto d'acciaio. Smettetela di chiedere ai miei compagni di parlare di me. Con Bruno Fernandes stavamo scherzando, il suo aereo è atterrato in ritardo e gli ho chiesto se per caso fosse venuto in battello. Siamo un gruppo ambizioso e affamato. Sono sicuro che quell'intervista non cambierà la nostra concentrazione".

Passando poi al torneo in Qatar: "Sto benissimo, ho recuperato in pieno e mi sto allenando per esser pronto a iniziare nel miglior modo possibile. Questo Portogallo ha un potenziale incredibile. Possiamo vincere la coppa, ma ora pensiamo solo alla prossima partita, a battere il Ghana. Alla fine vedremo qual è la nazionale migliore, io credo che sia il Portogallo, ma dovremo dimostrarlo sul campo".