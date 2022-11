Portogallo, di chi è il primo gol all’Uruguay? Bruno Fernandes spiega dialogo con Cristiano Ronaldo

La Fifa ha assegnato rete al trequartista ma il bomber ha esultato come se il gol fosse suo.

Il Portogallo vince anche alla seconda uscita al Mondiale in Qatar e contro l'Uruguay ringrazia la doppietta di Bruno Fernandes. Il fantasista è stato accreditato di entrambe le reti. Se su quella di rigore non ci sono dubbi, sulla prima, invece, qualche incertezza resta. Infatti, a gara in corso, era stato Cristiano Ronaldo a prendersi la paternità della marcatura.