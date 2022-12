Portogallo, Figo: “Santos, non si vince un Mondiale con Ronaldo in panchina”

L'ex nazionale portoghese Luis Figo ha criticato il c.t Fernando Santos dopo l'eliminazione dal Mondiale dei lusitani per mano del Marocco. “Non puoi vincere il Mondiale tenendo Ronaldo in panchina. D'accordo che ha battuto la Svizzera ma non puoi farlo in ogni partita di lasciare fuori il nostro fuoriclasse. È stato un errore non metterlo fra i titolari contro il Marocco e la sconfitta è arrivata per l'errata gestione della squadra da parte di Santos", ha detto Figo in un'intervista a Sports18.