Portogallo-Ghana, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 17 italiane per il debutto al Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Portogallo-Ghana si gioca oggi, giovedì 24 novembre 2022, alle ore 17. Si tratta del debutto al Mondiale in Qatar per le due Nazionali dove spicca, ovviamente, Cristiano Ronaldo, specie dopo il caos che lo ha visto andare via dal proprio club e risultare, ad ora, svincolato.

Portogallo-Ghana, le ultime Scendono in campo alle 17 Portogallo e Ghana per il debutto al Mondiale. Grande attesa per quella che sarà la prestazione delle due squadre. Per i lusitani ci saranno Bernardo Silva, Leao e Cristiano Ronaldo in campo in avanti. Spazio anche a Bruno Fernandes in mezzo al campo. In difesa l'ex Inter e Juventus Cancelo sulla fascia e l'esperto Pepe a guidare l'intero reparto. Negli africani Inaki Williams guiderà la formazione in attacco supportato da Kudus e dai due Ayew. Ricordiamo che le due Nazionali sono state inserite nel girone insieme a Uruguay e Corea del Sud.

Probabili formazioni e dove vederla — Portogallo-Ghana potrà essere vista in diretta tv e streaming. Il fischio d'inizio della gara del Gruppo H è alle ore 17:00 di oggi 24 novembre 2022. Il match verrà trasmesso in diretta TV e in chiaro per tutti (gratis) su Rai 2. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio mentre Antonio Di Gennaro si occuperà del commento tecnico.

Sarà possibile vederela gara dei portoghesi e degli africani anche in diretta streaming e sempre senza alcun costo aggiuntivo. Basta collegarsi alla piattaforma on-line RaiPlay sia scaricando la app sui consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook), sia connettendosi al sito ufficiale per attivare il live streaming.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct: Fernando Santos.

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Odoi, Salisu, Amartey, Baba; Partey, Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Williams. Ct: Otto Addo.