Portogallo, Ronaldo: “Ecco a chi ho detto di stare zitto”

Il capitano della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo ha rivelato il battibecco avuto con un avversario coreano durante la sua sostituzione nella partita del terzo turno della fase a gironi della Coppa del Mondo contro la Corea del Sud. Ronaldo, 37 anni, è stato sostituito al 65' della partita poi vinta 2-1 dagli asiatici. Molti hanno sentito che Cristiano, uscendo dal campo, ha espresso insoddisfazione nei confronti del c.t. portoghese, Fernando Santos ma l'ex Juve ha chiarito. “Quello che è successo è stato poco prima della mia sostituzione. Un giocatore coreano mi ha detto di abbandonare il campo in fretta e io gli ho detto di stare zitto. Non doveva esprimere la sua opinione al riguardo e solo l'arbitro poteva dirmelo. Comunque il mio dito sul muso non era diretto al nostro c.t.".