Portogallo, Ronaldo minaccia il c.t. Santos: “Se non gioco me ne vado”

Secondo la fonte autorevole, il rapporto tra i due si è deteriorato dal giorno dell'esclusione dell'attaccante ex Manchester United dalla formazione titolare per la partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022 contro la Svizzera. Ma il feeling si è interrotto prima, esattamente nella partita della fase a gironi del Mondiale contro la Corea del Sud (1-2). Al 65 ', con il punteggio di 1-1, Santos ha sostituito Ronaldo che uscendo ha borbottato: "Hai una gran fretta di togliermi". Lo stesso Ronaldo ha negato dopo la partita e ha detto di essersi rivolto a un giocatore della nazionale coreana, che ha chiesto al portoghese di lasciare il campo velocemente durante la sostituzione. Santos, in ogni caso, è rimasto scontento del comportamento di Cristiano, dicendo che non gli è piaciuta la reazione del calciatore e aggiungendo che comunque non l'avrebbe resa pubblica. Ronaldo ha iniziato in panchina gli ottavi di finale contro la Svizzera. La sua squadra ha vinto con un punteggio di 6-1, e il portoghese, escluso dalla formazione titolare ha visto che il suo sostituto Fernando Ramos, ha segnato una tripletta. A Cristiano non piace il ruolo che ricopre ai Mondiali del 2022, e ne ha parlato al mister, minacciando di andarsene. "Se non gioco me ne vado" hanno sentito alcuni compagni di nazionale.