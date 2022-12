Portogallo-Svizzera, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per gli ottavi di finale del Mondiale.

Redazione ITASportPress

Portogallo-Svizzera si gioca oggi, martedì 6 dicembre 2022 alle ore 20 per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Grande attesa per il match tra i lusitani e gli elvetici tra le formazioni più toste dell'intero torneo.

Portogallo-Svizzera, le ultime Grande attesa per il match tra Portogallo e Svizzera con la formazione lusitana che potrebbe schierare il tridente composto da Bernardo Silva, Joao Felix e Cristiano Ronaldo nonostante sul cinque volte Pallone d'Oro ci siano diversi rumors che lo vorrebbero, da parte di tanti tifosi, inizialmente in panchina. Il CT Santos potrebbe però non privarsi di lui. In campo anche Bruno Fernandes e Cancelo, due vecchie conoscenze del calcio italiano. Nella Svizzera in campo Embolo, bomber della squadra, insieme a Vargas e Shaqiri in avanti. Freuler in mezzo al campo e Sommer in porta per stoppare le offensive rivali.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Portogallo e Svizzera si giocherà, come anticipato, oggi 6 dicembre 2022 alle ore 20 per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. La partita tra le due Nazionali potrà essere vista in diretta tv e in streaming.

Per seguire live in televisione il match si dovrà accendere la tv su Rai 1. Per quanto riguarda la visione in live streaming, invece, si potrà fare affidamento su Rai Play disponibile anche per dispositivi portatili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Diogo Dalot; William Carvalho, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. All. Fernando Santos

Svizzera (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas. All. Murat Yakin