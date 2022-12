Qatar 2022: cambia il pallone per semifinali e finali

Ecco Al Hilm, il nuovo pallone per il Mondiale che verrà usato per la fase finale del torneo.

Il Mondiale in Qatar 2022 entra nel vivo e nelle prossime ore verrano giocate le semifinali e successivamente la finalissima. Ecco perché la Fifa ha deciso di introdurre una novità in vista delle ultime 4 gare: il pallone Al Rihla sarà sostituto dal nuovo Al Hilm , detto 'il sogno'.

Nelle giornate di martedì e mercoledì Argentina e Croazia così come Francia e Marocco si daranno battaglia per avere un posto nella finalissima, in programma domenica 18 dicembre. Durante queste gare verrà utilizzata una nuova sfera.