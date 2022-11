Qatar 2022, il comunicato congiunto per la fascia arcobaleno: “Minacciati dalla Fifa”

Le federazioni di Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svizzera hanno pubblicato un comunicato congiunto per fare chiarezza sulla fascia arcobaleno e l'iniziativa One Love in sostegno dell'uguaglianza e della comunità LGBTQ+. Per i capitani delle Nazionali citate non ci sarà la fascia speciale dopo le "minacce" della Fifa.

"La Fifa è stata chiara, sanzionerà i nostri capitani se scenderanno in campo con la fascia arcobaleno", si legge nella nota. "Come federazioni, non possiamo mettere i nostri giocatori nella situazione in cui potrebbero essere ammoniti o addirittura costretti a lasciare il campo di gioco, per questo abbiamo chiesto ai nostri capitani di non tentare di indossare la fascia durante le partite della Coppa del Mondo FIFA. Siamo molto delusi dalla decisione della FIFA che riteniamo senza precedenti: abbiamo scritto alla FIFA a settembre informandola del nostro desiderio di indossare la fascia One Love per sostenere attivamente l'inclusione nel calcio e non abbiamo avuto risposta. I nostri giocatori e allenatori sono delusi: sono forti sostenitori dell'inclusione e mostreranno supporto in altri modi".