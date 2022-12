Qatar 2022, morto giornalista statunitense Grant Wahl durante Olanda-Argentina

La tragedia in Qatar durante la gara del Mondiale.

Grant Wahl, uno dei più noti giornalisti di calcio degli Stati Uniti, è morto a Doha all'alba mentre seguiva la partita di Coppa del Mondo tra Olanda e Argentina. L'uomo aveva 49 anni e stando ai media statunitensi pare che sia caduto all'indietro nella sua postazione nella tribuna stampa del Lusail Iconic Stadium durante i tempi supplementari della sfida e che sia stato portato subito in ospedale. Il The Wall Street Journal riporta che Wahl sarebbe morto per un attacco di cuore.