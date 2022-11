Qatar-Ecuador, le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 17 di oggi la prima gara del Mondiale 2022.

Redazione ITASportPress

Qatar-Ecuador sarà la gara d'apertura del Mondiale 2022. C'è grande attesa per la prima sfida del torneo iridato che vedrà la Nazionale di casa scendere sul terreno di gioco davanti al proprio pubblico. Dopo la cerimonia inaugurale, ecco la gara con fischio d'inizio alle 17 italiane.

Qatar-Ecuador, le ultime La nazionale qatariota è guidata dal ct Felix Sanchez Bas e si appoggia su un classico "zoccolo duro": ben 13 giocatori, sui 26 convocati, provenienti dalla stessa squadra, l’Al-Sadd, la formazione in cui aveva giocato Xavi e di cui lo stess ex Barcellona era stato anche allenatore. Nell'Ecuador, saranno Mena, Estrada e Ibarra a cercare di mettere in difficoltà gli avversari.

Le due formazioni non sono le favorite del girone dove spiccano i nomi di Olanda e Senegal ma in tanti puntano sulla sorpresa Qatar.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Qatar-Ecuador, come detto, si giocherà oggi, 20 novembre 2022 alle ore 17. La Rai ha acquisito in esclusiva tutte le partite dei Mondiali in Qatar 2022 e dunque ogni sfida si potrà vedere in chiaro e senza costi aggiuntivi.

Stesso discorso quindi anche per la gara odierna, sfida inaugurale del torneo. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai1 e su Rai4k sul Digitale Terrestre.Qatar-Ecuador è visibile in chiaro e gratuitamente anche in streaming sempre attraverso il servizio offerto dalla Rai. Per vedere il match inaugurale di Qatar 2022 ci si deve collegare direttamente alla piattaforma RaiPlay.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

QATAR (4-4-2): Al Sheeb; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, Khidir; Hatim, Boudiaf, Waad, Madibo; Ali, Al-Haydos. All. Sanchez.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Castillo, Torres, Arreaga, Palacios; Franco, Mendez, Cifuentes, Mena, Estrada, Ibarra. All. Alfaro