Ranieri sicuro: “Finale Mondiale Argentina-Francia? Una avrà un vantaggio se…”

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Claudio Ranieri che si è soffermato in vista della finale Mondiale che vedrà protagoniste l' Argentina e la Francia . Il mister ha detto la sua sulle due formazioni che si daranno battaglia a colpi di tecnica e giocate dei singoli, magari dei loro numeri 10 Mbappé e Messi.

"La sfida Mbappé contr Messi? Ma non solo. Sono due squadre vere, che non vivono soltanto grazie all’estro delle loro stelle principali. In principal modo la Francia è un collettivo che finora ha saputo sopperire anche alle assenze di gente come Pogba, Kanté e Benzema. Avete notato lo spirito di sacrificio che dimostra uno come Giroud? Contro il Marocco si è spompato per seguire Amrabat fino a metà campo, togliendo così molte linee di passaggio al centrocampista della Fiorentina".