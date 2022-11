Raphinha: “Per argentini Messi come Dio, portoghesi CR7 come re, brasiliani felici ko Neymar”

Il Brasile ha perso per due partite il calciatore Neymar che si è infortunato nel match di esordio in Qatar. Il compagno di nazionale Raphinha ha criticato la reazione dei tifosi che si sono quasi rallegrati dell'incidente di gioco. “I tifosi argentini trattano Messi come un Dio, i tifosi portoghesi trattano Ronaldo come un re e i tifosi brasiliani sono felici che Neymar si sia infortunato. Questo è molto triste. Il problema principale di Neymar è che è nato brasiliano. Questo Paese non merita il suo talento e il suo gioco”, ha scritto Rafinha sul social network.