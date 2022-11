Rashford, retroscena sull’esultanza: dedica per amico morto pochi giorni prima

A rivelare il retroscena dietro alla sua esultanza nel primo gol è stato lo stesso attaccante. Come riportato anche dal Mirror, infatti, in tanti si sono chiesti il motivo dei festeggiamenti in ginocchio con le dita al cielo. Rashford ha spiegato che si è trattato di un omaggio a Garfield Hayward, un suo caro amico morto due giorni prima per il cancro.