Redknapp sa come fermare Mbappé e consiglia l’Inghilterra: “Ci vuole Kyle Walker”

"Se dovessi scegliere un difensore in grado di gestire Kylian Mbappé, non potrei pensare ad un candidato migliore di Kyle Walker", ha detto il mister consigliando in un certo senso il CT Southgate. "Potrebbe essere la chiave per l'Inghilterra per raggiungere le semifinali della Coppa del Mondo. Non ci vuole un genio per capire che Mbappé è la più grande minaccia per l'Inghilterra. Ci vuole qualcuno di speciale per combatterlo e Kyle è perfetto per fare questo lavoro. È veloce, forte e può affrontare chiunque nell'uno contro uno. Lo conosco bene dai tempi del Tottenham".