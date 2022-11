Richarlison doppietta e il Brasile batte la Serbia

Comincia nel migliore dei modi il Mondiale per il Brasile. La Nazionale di Neymar al debutto ha battuto 2-0 la Serbia con una doppietta di Richarlison nel secondo tempo. Pronostici rispettati con i carioca quasi sempre all'attacco con azioni avvolgenti e tanta qualità e classe. Risultato giusto visto che la Serbia si è rintanata in area di rigore difendendo la propria porta e di tanto in tanto si è affacciata nella metà campo brasiliana.