Rio Ferdinand: “L’unico che mi preoccupa della Francia è Mbappé. Inghilterra forte”

Nella giornata di domani andrà in scena il tanto atteso quarto di finale del Mondiale in Qatar tra Francia e Inghilterra . Les Bleus sono reduci dalla vittoria contro la Polonia , mentre gli inglesi vengono dal successo contro il Senegal . Sulla sfida è intervenuto l’ex difensore del Manchester United e dell’Inghilterra Rio Ferdinand . Queste le sue parole:

”Guardo la Francia e mi dico: Mbappé è la mia unica preoccupazione. Non intendo mancare di rispetto agli altri, ma per come è costruita la squadra inglese, se riusciamo a contenere Mbappé, tutto il resto è gestito. Mentre noi, se Rashford è bloccato, abbiamo Foden. Se Foden è bloccato, abbiamo Harry Kane. E Saka, Bellingham... E anche Jordan segna gol. E' la migliore Nazionale inglese che abbia mai visto”.