Romero: “Scaloni firmi a vita con l’Argentina. Quell’urlo in faccia a Mbappé…”

Non sembra vero ma è passato un mese dalla vittoria del Mondiale in Qatar da parte dell' Argentina . I ricordi sono ancora più vivi che mai e Cristian Romero , difensore Albiceleste, ha parlato proprio di quella sfida con la Francia conclusasi ai rigori con il successo dei suoi.

In modo particolare spiccano le parole sul famoso urlo che lui stesso aveva fatto "in faccia" al rivale Mbappé al momento del gol del momentaneo 3-2 firmato Messi. "Quando abbiamo segnato ho festeggiato in faccia a Mbappè perchè Enzo Fernandez aveva parlato con lui e Mbappè lo aveva trattato molto male. E quindi mi è venuta voglia di festeggiare il gol di Leo proprio in faccia a lui", le parole di Romero a D Sports Radio.