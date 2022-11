Ronaldo, che beffa: ha il Covid e si perde il debutto del Brasile

Il Fenomeno era atteso allo stadio per il debutto del Brasile ma è stato obbligato a rimanere in Hotel.

Il Brasile ha vinto 2-0 al debutto al Mondiale. Una bella notizia che, però, ha fatto venire una certa amarezza a Ronaldo il Fenomeno. L'ex storico calciatore brasiliano, infatti, era atteso allo stadio per assistere alla partita ma non è potuto andare in quanto risultato positivo al Covid.