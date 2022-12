Ronaldo in ginocchio, la rivincita social della sua ex modella marocchina Amal

Ieri la nazionale marocchina ha eliminato il Portogallo dal Mondiale e forse messo fine in nazionale alla grande carriera di Cristiano Ronaldo. Per CR7 il Marocco non è mai stato un paese lontano infatti l'ex del Manchester United frequentava questo stato africano, recandosi spesso a Marakkesh, dove poi ha fatto costruire il suo hotel Pestana CR7. Ma Ronaldo in Marocco ha avuto un bollente flirt con la modella Amal Saber . I due si sono conosciuti nel 2014, quando Ronaldo giocava per il Real Madrid. La ragazza sui social ha scritto: “Flirtava come facevo io. Comprendeva perfettamente le regole del gioco. Cristiano mi ha detto: "Non mi piacciono le bionde, ma mi piaci tu". Ci siamo piaciuti. Ho bevuto poco, ma ricordo che a casa sua c'erano una palestra, un bar e una jacuzzi. Poi siamo andati in camera da letto, dove c'era una grande TV, e accanto c'era una fotografia di Irina Shayk (ex compagna di CR7 ndr.). Abbiamo bevuto champagne al melone. Nessuno di noi dimenticherà quella notte, è stata speciale. Eravamo molto gentili l'uno con l'altro. Alle 5 del mattino un amico di Cristiano mi ha accompagnato a casa e poi mi ha bloccato su whatsapp. Era tutto finito" ha raccontato la ragazza che ieri ha esultato due volte dopo la vittoria della nazionale magrebina: per la semifinale e per aver visto Cristiano Ronaldo in ginocchio. La vendetta è un piatto che si serve freddo.