Ronaldo: “Mondiale? Non tifo l’Argentina di Messi. Neymar deve andare avanti”

"Consiglio a Neymar di andare avanti, senza dubbio. Adesso è deluso, ma tornerà più forte di prima e sarà sempre un punto di riferimento per la nostra squadra. Ha fatto tanti sacrifici per la Seleçao e ne farà ancora. Comunque è normale che sia depresso: la salute mentale degli atleti, specie se molto esposti come lui, va monitorata da bravi professionisti. Tifo per Messi? Sarei ipocrita se dicessi di sì. La rivalità tra Brasile e Argentina è molto forte, non sarei felice di un loro successo. E poi l’Argentina non gioca un gran calcio, però ha sempre molta voglia di vincere, sa essere aggressiva, corre tantissimo".