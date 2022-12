Roy Keane contro il Brasile: “Irrispettoso ballare dopo il gol. E anche Tite…”

4 reti e tanta gioia nella sfida degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar per il Brasile che ha vinto contro la Corea del Sud (4-1) qualificandosi per i quarti del torneo. Ma c'è una polemica che riguarda le esultanze dei giocatori verdeoro che, dopo ogni rete, si sono dati alla pazza gioia con balletti e tanto altro. Roy Keane ha criticato aspramente tale atteggiamento definendolo "irrispettoso".

L'ex leggenda del calcio ha parlato a ITV spiegando il suo pensiero sulle esultanze me i balletti dei verdeoro: "Non ho mai visto ballare così tanto. Non riesco a credere a quel che ho visto, non mi piace. La gente dice che fa parte della cultura brasiliana, ma io penso che sia una mancanza di rispetto per l'avversario", il commento di Roy Keane. E poi anche: "Non mi disturba tanto la danza dopo il primo gol, ma quelli successivi e il fatto che l'allenatore si sia fatto coinvolgere. Non penso sia una buona cosa".