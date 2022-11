Rummenigge ci crede: “Germania sorpresa al Mondiale”

Le parole dell'ex storico calciatore sul Mondiale in Qatar e le favorite.

Karl Heinz Rummenigge, ex attaccante della Germania due volte finalista ai Mondiali, è stato intervistato dal Corriere della Sera per parlare del torneo in Qatar, dell'esordio della formazione tedesca ma anche delle favorite finali alla vittoria.

FAVORITE - "Chi vince? Una tra Brasile e Argentina, al di là del debutto choc, forse più i brasiliani. Se Neymar gioca come nel Psg sarà dura per tutti", ha esordito Rummenigge. "La Germania? Parte a fari spenti e anche per questo può essere la sorpresa: Musiala ha 18 anni, è un talento naturale, si muove in modo eccezionale". Sul CT: "Le cose sono migliorate con Flick dopo Low? Sì, la vittoria del Mondiale 2014 ha complicato le cose, Low doveva rinnovare la squadra, ma ha prevalso come spesso accade la gratitudine".

ITALIA - Un passaggio anche sull'assenza della Nazionale italiana in Qatar: "L'assenza dell’Italia? Nessuno la capisce, già uno era più che sufficiente. L’Italia è tra le più grandi squadre del mondo ed è una mancanza pesante quella bandiera: è un danno per il vostro Paese, ma anche per tutto il calcio”.