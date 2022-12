Samuel, il curioso record al Mondiale: altro cartellino giallo dopo 20 anni

In che modo? Con un cartellino giallo... Ebbene sì, perché la stessa grinta che Samuel metteva da calciatore, ora la cerca di trasmettere ai ragazzi in campo e alle volte scappa anche qualche eccesso. Nella gara contro gli olandesi per i quarti di finale, infatti, l'ex difensore ha ricevuto un cartellino giallo dopo pochi minuti dall'inizio della sfida.

Come hanno sottolineato molti media esperti di dati statistici, per lui si tratta di un dato molto curioso. Sono passati 20 anni dal suo primo cartellino giallo ad un mondiale. In Corea e Giappone, contro la Nigeria il 2 giugno 2002, ricevette la sua prima ammonizione in un campionato del Mondo e, dopo venti anni, a Qatar 2022, continua ancora a fare lo stesso. Anche se non gioca più e siede in panchina come collaboratore tecnico del mister, il risultato non cambia.