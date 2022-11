Scolari: “Cristiano Ronaldo può dare una chance di vittoria del Mondiale al Portogallo”

Spiccano le parole su Cristiano Ronaldo, la sua carriera, la crescita e anche il contributo che il cinque volte Pallone d'Oro può ancora dare al suo Portogallo in questa rassegna iridata invernale: "Ricordo un ragazzo che giocava con me nel 2003, era molto esigente con se stesso e questo lo aiutava a migliorare ogni giorno", ha detto Scolari su CR7. "Ricordo un giovane che non si è lasciato abbattere da niente. È stato bello stare con lui, perché è una persona spettacolare in tutti i sensi. Quando lo guardi, non sai che tipo di persona sia veramente. Penso che ora, alla fine della sua carriera, possa ancora dare una possibilità (di vittoria ndr) al Portogallo in Qatar. Vorrei che finisse la sua carriera ai massimi livelli, in bellezza".