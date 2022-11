Senegal-Olanda, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 17 italiane per il debutto nel Mondiale.

Redazione ITASportPress

Il Mondiale in Qatar 2022 è entrato nel vivo e tra le sfide di oggi, lunedì 21 novembre, spicca senza dubbio Senegal-Olanda. La sfida tra i Campioni d'Africa e gli olandesi si gioca oggi alle ore 17:00 italiane all'Al Thumama Stadium di Doha.

Senegal-Olanda, le ultime Grande attesa per quello che sarà sicuramente il big match della giornata odierna del Mondiale. Il Senegal, privo di Sadio Mané, se la vedrà contro l'Olanda. Ci sarà anche un po' "di Italia" nella formazione africana con l'ex Napoli Koulibaly in difensa e Dia della Salernitana in attacco. Tra gli Oranje spicca Koopmeiners ma anche De Roon dell'Atalanta che potrebbe iniziare dalla panchina.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita di oggi, lunedì 21 novembre 2022 tra Senegal-Olanda sarà trasmessa dalla Rai. L'emittente ha acquistato i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei Mondiali 2022 e le manderà in onda in chiaro (senza alcun costo aggiuntivo) sui propri canali. La gara odierna sarà visibile in diretta su Rai 2 e in modalità 4k sui dispositivi che supportano tale funzione. La telecronaca sarà condotta da Luca De Capitani che avrà al suo fianco Sebino Nela per il commento tecnico

Chi preferesse la diretta streaming potrà sceglierla sulla piattaforma RaiPlay alla sezione ‘dirette', anche in questo caso in forma del tutto gratuita. Per assistere al match basterà collegarsi direttamente al sito oppure scaricare la app attraverso i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, notebook, tablet).

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Matar Sarr; Diatta, Dia, Ismaila Sarr. Ct: Aliou Cissé.

OLANDA (3-5-2): Pasveer; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Koopmeiners, Blind; Janssen, Bergwijn. Ct: Louis van Gaal.