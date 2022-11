Senegal, Samoura: “Utilizzeremo gli sciamani per avere Mané in Qatar”

Il segretario generale della FIFA Fatma Samoura ha affermato che il Senegal utilizzerà gli sciamani per garantire la partecipazione di Sadio Mané alla prossima Coppa del Mondo. L'attaccante del Bayern ha subito un infortunio al tendine mentre giocava contro il Werder Brema martedì scorso all'Allianz Arena. Il senegalese è stato sostituito al 20' poi il giorno successivo, i media hanno riportato la gravità dell'infortunio, che dovrebbe impedire all'ex Liverpool di partecipare ai Mondiali. “Utilizzeremo gli sciamani. Non so se i loro metodi siano efficaci, ma in questo caso ricorreremo comunque al loro aiuto. Speriamo in miracoli” ha rivelato Samoura ha detto in un'intervista a Europe 1.