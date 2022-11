Spagna-Costa Rica, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 17 per il debutto al Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Spagna-Costa Rica si giocherà oggi, mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 17. Sarà il debutto delle due squadre al Mondiale in Qatar e per questa ragione il clima è già vibrante. Le due formazioni sono inserite nello stesso girone di Germania e Giappone che saranno impegnate alle 14.

Spagna-Costa Rica, le ultime La squadra spagnola di Luis Enrique dovrebbe puntare su un attacco composto da Ferran Torres, Morata e Ansu Fati. In mezzo al campo non mancheranno le stelline Gavi e Pedri. In difesa Pau Torres e Laporte dovrebbero essere i centrali. Nella Costa Rica ecco l'esperienza di Keylor Navas tra i pali a guidare tutta la squadra dalle retrovie.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita del Mondiale tra Spagna-Costa Rica sarà la seconda gara odierna del Gruppo E. Il fischio d'inizio è previsto alle 17. Il match sarà trasmesso in diretta TV in chiaro per tutti e senza alcun costo aggiuntivo su Rai 2. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani che avrà al suo fianco l'ex calciatore Sebino Nela come commento tecnico.

La gara delle Furie Rosse potrà essere seguita anche in diretta streaming. Per farlo sarà possibile collegarsi alla piattaforma on-line RaiPlay sia utilizzando l'app, da scaricare sui consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook), sia connettendosi al sito ufficiale.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Ansu Fati. Ct: Luis Enrique.

COSTA RICA (4-4-2): Keylor Navas; C. Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Bennette; Contreras, Campbell. Ct: Luis Suárez.