Spagna, Ferran Torres sbotta: “Eliminati dal Marocco? Abbiamo giocato contro 12”

"Sono triste per la sconfitta, non la meritavamo", ha detto l'attaccante. "Non abbiamo concretizzato quanto fatto, ma sono orgoglioso della squadra, dal primo giocatore fino all'allenatore. Frustrato? Non mi piace parlare di queste cose, ma ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato contro 12 persone", ha detto Ferran Torres senza precisare chi fosse l'uomo in più per i marocchini anche se il riferimento pare essere verso l'arbitro.