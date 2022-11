Spagna, promessa Luis Enrique: “Se vinciamo i Mondiali, piercing o mi tingo i capelli”

Un vero e proprio fioretto in vista del Mondiale in Qatar con le Furie Rosse: "Se vinciamo mi tingo i capelli oppure mi faccio un piercing. Cercherò di portare anche qualche giocatore qui in streaming. Rasarmi i capelli? No, l'ho già fatto in passato e a mia moglie non è piaciuto; di IronMan ne ho già fatti tre. Se non dovessimo vincere, spero che vinca l'Argentina. Sarebbe ingiusto se Messi si ritirasse senza aver vinto un Mondiale. Ovviamente preferisco che vinca la Spagna oppure anche l'Uruguay di Luis Suarez", ha detto Luis Enrique.