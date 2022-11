Svizzera, Shaqiri è già da record al Mondiale

Grande traguardo per l'ex calciatore anche dell'Inter.

Redazione ITASportPress

Ha fatto il suo debutto al Mondiale in Qatar oggi anche la Svizzera contro il Camerun. Grande emozione per tutti i calciatori scesi in campo nella sfida e soprattutto per Xherdan Shaqiri. Il classe 1991 con un passato anche in Italia con la maglia dell'Inter, infatti, giocando la gara d'esordio con la sua Nazionale ha fatto registrare un record quasi assoluto.

Come riportato da Opta, infatti, il giocatore è diventato il secondo calciatore elvetico a giocare in ben quattro mondiali con la sua Nazionale. Per Shaqiri, in bacheca, i gettoni nel 2010, 2014, 2018 e adesso nel 2022.

Solamente un calciatore prima di lui ci era riuscito. Anche in questo caso si tratta di un ex Serie A, Valon Behrami che ha preso parte ai tornei iridati del 2006, 2010, 2014 e 2018. Un traguardo certamente di prestigio per il calciatore che adesso punta ad essere trascinatore della formazione insieme agli altri giocatori di maggiore esperienza che compongono la rosa.