Szczesny ha scommesso 100 euro con Messi sul rigore in Polonia-Argentina: il retroscena

Il portiere ha raccontato un curioso aneddoto prima della gara.

Redazione ITASportPress

Tutto è consentito quando si tratta di provare ad agitare e mettere pressione al miglior giocatore del mondo. E allora ecco che dopo Polonia-Argentina, finita 2-0 per l'Albiceleste, il portiere polacco Wojciech Szczesny ha raccontato di aver probabilmente usato uno stratagemma speciale per fare in modo di non far segnare Lionel Messi durante la gara.

L'estremo difensore è stato protagonista parando un rigore proprio a La Pulce. Un penalty che era stato al centro di una "scommessa" tra i due. A TV2 Sport, Szcezny ha rivelato di aver scommesso 100 euro con Messi che l'arbitro non avrebbe assegnato il tiro dagli undici metri all'Argentina - in occasione di un presunto fallo nel primo tempo e dopo revisione VAR -, cosa che, però, è capitata: "Abbiamo parlato prima del rigore e gli ho detto che avevo scommesso 100 euro che non l'avrebbe dato".

E ancora: "Quindi ho perso una scommessa contro Messi. Non so se ai Mondiali sia consentito scommettere (ride ndr), forse mi penalizzeranno. Comunque non pagherò la scommessa: ha già abbastanza soldi".