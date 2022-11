Szczesny: “Rigori parati? Alla Juventus abbiamo trovato un metodo e…”

QATAR 2022 - Dopo l'esordio col Messico e la seconda sfida, vinta, contro l'Arabia Saudita, la formazione polacca se la vedrà con l'Argentina: "Si viene al Mondiale per giocare contro i giocatori più forti al mondo. Con tutto il rispetto per i giocatori dell’Arabia Saudita, io voglio confrontarmi con i migliori e Messi è sicuramente uno di questi. È un bello stimolo, sì". E nel caso di un rigore contro Messi: "Lui è molto più difficile da analizzare, lui tira sia centrale che aperto e chiuso. Mi preparerò, ma spero che non ci fischino più rigori contro come quello con i sauditi, che per me non è rigore".