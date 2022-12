Szczesny virale: consola il figlio dopo eliminazione dal Mondiale. Poi la dedica…

La Polonia eliminata dal Mondiale in Qatar. Troppa Francia per Lewandowski e compagni che si sono dovuti arrendere per 3-1 agli ottavi di finale. Eppure, resta una bellissima immagine che riguarda la formazione polacca e, per la preciosione il suo portiere Szczesny .

L'estremo difensore, infatti, al termine della sfida è corso ad abbraccia e consolare non solo i suoi compagni ma anche e soprattutto suo figlio, in lacrime per l'uscita del papà dal torneo.

Sui social, il video che li ritrae insieme è diventato subito virale facendo emozionare tutti. Amanti del calcio e non. Poi, come se non bastasse, lo stesso Szczesny ha voluto aggiungere un personalissimo pensiero riguardo l'esperienza in Qatar aprendo il post con una serie di immagini dove, la prima, è dedicata a lui col suo piccolo: "Il Mondiale per noi è finito. Quelli che stavo aspettando, quelli per cui ho lavorato, quelli che ho sognato. E sebbene l'ambizione mi abbia fatto fare qualcosa di più, torno a casa orgoglioso della nostra squadra! Grazie mille a tutti i tifosi per il loro supporto durante questo momento speciale. Quelli da stadio, quelli dietro la tv, ma soprattutto Marina e mio figlio Liam, che oggi ha capito che si può perdere con orgoglio e onore! Testa alta, stiamo iniziando la lotta per EURO2024!".